Скончалась сестра главы Минобороны Лариса Шойгу

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Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу Фото:

Депутат Госдумы, сестра главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, Лариса Шойгу скончалась в 68 лет. Об этом сообщил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — написал Неверов на своей странице в Facebook. Также он пожелал родным и близким Ларисы Шойгу сил и мужества, чтобы пережить эту потерю.

Обновлено 17:00: Депутат ГД скончалась от инсульта, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает замглавы фракции ЕР Лариса Кармазина.

Лариса Шойгу с 2007 года является депутатом Госдумы, позднее она стала заместителем председателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы. За свою жизнь она выступила соавтором 17 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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