Экономисты связали падение курса доллара с заявлением Силуанова

Доллар продолжает дешеветь по отношению к рублю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Доллар дешевеет к рублю из-за слов министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Россия откажется от американской валюты в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев.

«В значительной степени, это кратковременная реакция на сообщение, которое сделал в кулуарах питерского форума (ПМЭФ-2021 — прим. URA.RU) министр финансов Силуанов о том, что меняется структура валютных активов ФНБ, и в течение месяца доля доллара с 35% должна быть доведена до нуля. На таком фоне естественно, что доллар ослабляется, но это кратковременная вещь. Я думаю, потенциал практически исчерпан», — объяснил URA.RU Николаев.

Проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин считает, что сейчас во всех странах происходит дедолларизация, экономики государств отказываются от хранения средств в американской валюте. «Хочется думать, что это (падение курса доллара — прим. URA.RU) также связано с процессом дедолларизации. Например, сейчас доля доллара в мировых резервах достигла исторического минимума. За последнее время Китай сократил свою долю резервов номинированных в долларах с 79 до 58%», — рассказал URA.RU Марголин.

Игорь Николаев выразил мнение, что доллар быстро отыграет потерянные позиции. «К уровню 75 рублей он достаточно быстро вернется. Я думаю, что этим летом мы точно увидим снова уровень 75, а может быть и выше», — заключил собеседник агентства.

По данным Московской биржи на 10 июня, курс доллара составляет 72,20 рублей. Последний раз американская валюта находилась на этой отметке летом 2020 года.