09 июня 2021

Руководитель челябинской госкорпорации уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Место директора ГУП стало вакантным Фото:

Генеральный директор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Продовольственная корпорация Челябинской области» Ирина Новикова уходит в отставку с 11 июня. На будущей неделе она займет пост заместителя главы Сосновского района. Эту информацию Новикова подтвердила URA.RU.

«Да, сегодня, (10 июня) мой последний рабочий день, — заявила Новикова. — Со вторника (15 июня) я выйду на работу в администрацию Сосновского района». О том, какие именно сферы в администрации ей предстоит курировать, Новикова сообщать не стала. «Это мы обсудим с главой», — пояснила она.

Сосновским районом руководит Евгений Ваганов. Из-за близости к областному центру и наличию большого количества коттеджных поселков, район носит неофициальное название «челябинская Рублевка».

Новикова руководит продкорпорацией с 2011 года. Учредителем ГУП является министерство имущества Челябинской области, курирует работу корпорации минсельсхоз региона. О том, кто возглавил ГУП пока не сообщается. Источники URA.RU в правительстве утверждают, что ГУП решено ликвидировать. «Правда это будет достаточно долгий процесс, и хотя временный руководитель понадобится», — пояснил инсайдер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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