Курганский боец ММА занял призовое место на чемпионате России

Курганские спортсмен взял бронзу на чемпионате России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На чемпионате России по смешанному боевому единоборству ММА курганец Андрей Гайдамака завоевал бронзовую медаль. Соревнования проходили 4—6 июня в Кемерово. Информация об этом размещена н, а сайте мэрии Кургана.

«Боец вошел в состав сборной Уральского федерального округа. Накануне турнира курганец получил удостоверение кандидата в мастера спорта, а по итогам чемпионата выполнил норматив мастера спорта России», — говорится в релизе администрации Кургана.

Гайдамака выступал в тяжелой весовой категории (до 120,2 кг). Курганец победил соперника из Приморского края в четвертьфинале. В полуфинале наш боец противостоял одному из сильнейших бойцов России в тяжелом весе Шамилю Курамагомедову (Республика Дагестан), который занял в итоге 1-е место. В командном зачете сборная Уральского федерального округа заняла 3-е место.

URA.RU писало, что тюменская 15-летняя спортсменка Диана Султанбекова представит Россию на молодежном чемпионате мира по ММА (смешанные единоборства) в Болгарии. Диана — девочка из многодетной семьи, воспитанница тюменского клуба единоборств имени св. Александра Невского.

Курганец Андрей Гайдамака (справа) завоевал бронзовую медаль на чемпионате России Фото с сайта администрации Кургана