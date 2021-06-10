Бизнесмен Пригожин подал в суд на Венедиктова

Журналист назвал Евгения Пригожина хозяином ЧВК Вагнера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в суд на главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. Поводом для претензии послужило то, что журналист назвал предпринимателя «хозяином ЧВК (частной военной компании) Вагнера».

Пригожин подал иск не только на Венедиктова, но и на саму радиостанцию и главного редактора сайта Виталия Рувинского. «Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович является „хозяином ЧВК Вагнера“, требует удаления и опровержения данной информации. В случае не удаления оспариваемых сведений, установить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда», — сообщает пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд».

Информацию об иске в суд подтвердил сам Венедиктов. «Евгений Пригожин подал на меня в суд за то, что я в прямом эфире назвал его „хозяином ЧВК Вагнер“», — написал редактор «Эхо Москвы» в своем telegram-канале.

Ранее Евросоюз внес Пригожина в черный список из-за подрыва безопасности в Ливии и нарушения санкционного режима в отношении этого государства. Бизнесмена обвинили в финансировании ЧВК Вагнера. А несколько лет назад США внесли компанию в санкционный список, пишет RT.