Бизнесмена Пригожина включили в черный список Евросоюза

Евгений Пригожин не сможет ездить в страны ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский бизнесмен Евгений Пригожин включен в черный список стран Евросоюза из-за подрыва безопасности в Ливии и нарушения санкционного режима в отношении этого государства. Решение совета ЕС опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза.

«Пригожин включен в обновленный черный список ЕС по Ливии, введенный за подрыв безопасности этой страны и нарушение санкционного режима», — передает ТАСС со ссылкой на решение ЕС. В документе сообщается, что Пригожин финансирует частную военную компанию «Вагнер», которая проводила в Ливии операции по подрыву безопасности государства. Помимо этого в документе сообщается, что ЧВК неоднократно нарушала эмбарго ООН на поставки в Ливию оружия.

Пригожину запрещен въезд в страны Евросоюза. Кроме того, все активы бизнесмена в европейских странах будут заморожены. При этом компания «Конкорд», возглавляемая Пригожиным, отвергает причастность Пригожина к финансированию ЧВК «Вагнер».

Ранее в Сенате США заявили, что Пригожин является угрозой национальной безопасности страны. Сенаторы внесли резолюцию о противодействии деятельности бизнесмена.