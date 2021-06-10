Пермячка упала со стула и отсудила деньги у «Почты России»

Суд обязал «Почту России» заплатить 10 тысяч рублей пермячке за падение со стула Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермячка Елена Валиева упала со стула в одном из почтовых отделений краевой столицы. Стул под женщиной развалился на части, и из-за этого она получила моральную травму. По данным ГАС «Правосудие», суд оценил страдания пермячки в 10 тысяч рублей.

«Присев на стул, с целью заполнения данных на конверте, [Валиева] упала на пол и ударилась. Стул оказался неисправным, сидение отлетело в одну сторону, а корпус находился в другой стороне», — сказано в материалах гражданского дела. Женщина пояснила, что упала в присутствии других посетителей, испытала физические страдания, стресс и душевные волнения.

«После полученной травмы истец не могла находиться в комфортном физическом и душевном состоянии, так как при ходьбе и при сидении на стуле испытывала болевые ощущения в травмированном месте», — отражено в деле. Женщина потребовала компенсировать ей моральный вред в сумме 30 тысяч рублей, штраф, расходы на представителя (10 тысяч рублей) и почтовые расходы в размере 376 рублей.

Представитель «Почты России» с иском не согласился, заявив о том, что не доказана причинно-следственная связь между падением женщины и действиями ответчика. «Валиевой Е.Н. принесены извинения за случившееся, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о выделении новых стульев для ожидания в клиентском зале», — отразил свою позицию представитель «Почты России».

В итоге Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил требования женщины частично, взыскав с «Почты России» 10 тысяч рублей. Истица не стала решение обжаловать, но это попыталась сделать другая сторона. В рассмотрении апелляции было отказано, поскольку заявление пришло в суд со значительным опозданием.