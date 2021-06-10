Задержан водитель автобуса, который влетел в толпу людей в Лесном

Правоохранители задержали водителя после смертельного ДТП в Лесном Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП в Лесном

Водитель автобуса, въехавшего в толпу людей в Лесном, помещен под стражу. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД города Лесной в соответствии со статьей 91 УПК РФ», — рассказал Горелых. Он отметил, что Зелев допустил гибель шести человек.

Горелых рассказал, что автобус направлен специалистам, которые определят, работала ли тормозная система. Не исключено, что будет проведена автотехническая экспертиза, добавил пресс-секретарь главка МВД.

Смертельное ДТП произошло утром 10 июня. В результате аварии погибли шесть человек, еще 15 получили травмы разной степени тяжести. Некоторые пациенты были направлены в медицинские учреждения Екатеринбурга на вертолетах. Ранее в отношении водителя возбудили уголовное дело.