После ДТП в Лесном в отношении водителя автобуса возбудили дело

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Следователи выясняют, мог ли водитель автобуса предотвратить аварию Фото:
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Смертельное ДТП в Лесном

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса после аварии с шестью погибшими в ЗАТО Лесной (Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — сказал полковник Горелых. Следователи ведут допрос водителя, выясняя, мог ли он избежать таких последствий. Решение о задержании водителя автобуса, будет принято по итогам первоначальных следственных действий, уточняют в свердловском ГУ МВД России.

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Смертельное ДТП в Лесном произошло утром 10 июня. Автобус №4 въехал в толпу людей, в результате погибли шесть человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Водитель автобуса в момент аварии не был пьян, но ранее привлекался к ответственности за отсутствие в автобусе тахографа, по которому можно сделать выводы об усталости водителя и о скорости движения транспортного средства. В связи с происшествием в Лесном следственное управление СК России по Свердловской области также возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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