Экономисты объяснили резкий рост цен на нефть

Котировки на нефть выросли выше 70 долларов за баррель, так как мировая экономика начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.
«В прошлом году мировая экономика весьма существенно сократилась. Сократились и объемы инвестиций в ту же самую „нефтянку“. Сейчас мировая экономика все-таки начинает восстанавливаться после пандемии коронавруса, значит, спрос на энергоносители увеличивается. Альтернативная энергетика удовлетворить его в этих объемах пока не может», — сказал URA.RU Марголин.
Несмотря на рост цен на нефть, уровень спроса на углеводороды уже не восстановится в том объеме, какой был до коронакризиса, считает экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев. «До прежних уровней спрос на нефть не восстановился и, по всей видимости, не восстановится. Рост цен на нефть связан с быстрым восстановлением мировой экономики. Это непродолжительный этап», — высказался собеседник агентства.
Июльские фьючерсы на WTI подорожали на 1,23%, и стоимость на эту нефть впервые с октября 2018 стала выше 70 долларов за баррель. По данным Московской биржи на 10 июня, баррель Brent торгуется за 71,99 доллара, что повторило показатели конца 2018 года.
Подписывайтесь на URA.RU в