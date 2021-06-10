Телеведущая и певица Ольга Бузова сорвалась на крик, исполняя романс «Не пробуждай воспоминаний» на сцене МХАТа имени Горького. Еще одну песню артистка исполнила под фонограмму.
Бузова задействована в новом спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем про жизнь молодого Иосифа Сталина. Она играет певицу кабаре и корпоративов Беллу Шанталь. Во время пресс-показа спектакля артистку, по всей видимости, захлестнули эмоции и несколько слов она прокричала, а не пропела, передает «Пятый канал».
О том, что Бузова попробует себя в роли актрисы театра стало известно 6 июня. За все время репетиций и выступлений ей заплатят 446 тысяч 810 рублей. Пользователей социальных сетей рассмешило, что певица выйдет на сцену МХАТ имени Горького. Они считают, что театр не дорос до уровня артистки.
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