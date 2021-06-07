У некоторых пользователей пропало желание ходить в театр после того, как Ольгу Бузову пригласили стать актрисой
Пользователей социальных сетей рассмешило, что певица и экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ имени Горького. Они считают, что театр не дорос до уровня артистки.
Бузова будет задействована в новом спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем про жизнь молодого Иосифа Сталина. Режиссер постановки и художественный руководитель театра Эдуард Бояков уточнил, что она сыграет певицу кабаре и корпоративов Беллу Шанталь.
В Twitter считают, что театр не дотягивает до уровня певицы
Некоторые размышляют, кто из медиаперсон будет представлять музеи
Пользователи посмеялись над выбором актерского состава
В соцсетях разочаровались во МХАТе
В Twitter придумали каламбур на тему экс-ведущей «Дома-2» как актрисы театра
В соцсетях высказались об актерских талантах участников «Дома-2»
В социальных сетях призвали вернуть цензуру, как в СССР
Пользователи считают, что МХАТ станет популярнее благодаря Бузовой
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