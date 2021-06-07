В соцсетях посмеялись над Бузовой во МХАТе. «Театр дорос до ее уровня?»

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
У некоторых пользователей пропало желание ходить в театр после того, как Ольгу Бузову пригласили стать актрисой Фото:

Пользователей социальных сетей рассмешило, что певица и экс-ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова выйдет на сцену МХАТ имени Горького. Они считают, что театр не дорос до уровня артистки.

Бузова будет задействована в новом спектакле «Чудесный грузин», рассказывающем про жизнь молодого Иосифа Сталина. Режиссер постановки и художественный руководитель театра Эдуард Бояков уточнил, что она сыграет певицу кабаре и корпоративов Беллу Шанталь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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