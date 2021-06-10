10 июня 2021

Аналитики выяснили, сколько хотели бы получать россияне

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, банк, долги, кредит, долг, финансы, сбербанк, деньги, клиент, сбер
Для материальной независимости россиянам требуется от 75 000 до 104 000 рублей в месяц Фото:

Большинству россиян для финансовой независимости в среднем требуется 74,9 тысячи рублей в месяц. У жителей Москвы запросы больше — хотя бы 104 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании страховой компании «Сбербанк страхование жизни».

«По оценкам россиян, их месячный доход должен быть в среднем 74 900 рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей)», — сообщается в исследовании Сбербанка.

Отмечается, что портрет стабильно обеспеченного россиянина выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64% респондентов), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).

Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили, что в марте 2021 года большой процент россиян взял рекордное количество микрокредитов — 2,25 миллиона единиц. В 2020 году этот показатель был на 30% меньше, пишут «Дни.ру». Уже сейчас 20% заемщиков находятся в зоне кредитного рабства, когда на ежемесячные выплаты уходит весь полученный доход, сообщает «Утро.ру». А долги россиян по ипотеке с начала года выросли до исторического максимума в 10,05 триллиона рублей, отмечает Vse42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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