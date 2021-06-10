Аналитики выяснили, сколько хотели бы получать россияне

Большинству россиян для финансовой независимости в среднем требуется 74,9 тысячи рублей в месяц. У жителей Москвы запросы больше — хотя бы 104 тысячи рублей. Об этом сообщается в исследовании страховой компании «Сбербанк страхование жизни».
«По оценкам россиян, их месячный доход должен быть в среднем 74 900 рублей. Самая высокая оценка достойной зарплаты, которая позволила бы быть независимым, у москвичей (104,4 тыс. рублей), жителей Санкт-Петербурга (98,5 тыс. рублей) и Владивостока (92,7 тыс. рублей)», — сообщается в исследовании Сбербанка.
Отмечается, что портрет стабильно обеспеченного россиянина выглядит так: он полностью себя обеспечивает (об этом заявили 64% респондентов), живет в собственном жилье (55%), имеет стабильный заработок, покрывающий все потребности (49%), много путешествует (32%), имеет возможность помогать родным (24%), получает пассивный доход от инвестиций (15%).
Ранее в бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили, что в марте 2021 года большой процент россиян взял рекордное количество микрокредитов — 2,25 миллиона единиц. В 2020 году этот показатель был на 30% меньше, пишут «Дни.ру». Уже сейчас 20% заемщиков находятся в зоне кредитного рабства, когда на ежемесячные выплаты уходит весь полученный доход, сообщает
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