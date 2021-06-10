10 июня 2021

Российские семьи с детьми получат новую льготу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ею могут воспользоваться родители с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет Фото:

Семьи с детьми в России смогут по льготной цене приобрести билеты на поезда дальнего следования. Об этом говорится в указе за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

«Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — говорится в тексте документа. Билет действует для любого направления, а разницу цен возместит государство (на это выделено 1,3 млрд рублей).

Ранее партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму новые меры социальной поддержки для семей с детьми. В частности, депутаты предложили сделать бесплатным проезд школьников в общественном транспорте. Однако авторы инициативы столкнулись с рядом проблем. Так, перевозчики отказались возить детей бесплатно из-за того, что в этом случае проезд для всех остальных граждан подорожает, пишет «Царьград». Кроме того, для учащихся во многих регионах предусмотрены школьные автобусы, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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