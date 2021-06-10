Россияне стали реже обращаться за пенсионными накоплениями

В НПФ объяснили, почему россияне забыли о своих пенсионных накоплениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Процент обращений россиян за выплатами пенсионных накоплений в 2020 году сократился в два раза по сравнению с ожидаемым. Причиной стало то, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не информируют граждан РФ о приближении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Они считают это обязанностью Пенсионного фонда России.

«В НПФ признаются, что в их компаниях система электронных обращений за накопительной частью пенсии заработала только в конце 2020 года. НПФ не обязаны информировать граждан о наступлении пенсионных оснований, их рассчитывает ПФР», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на источники. Также невозможность информирования объясняют наличием категорий граждан, которые выходят на пенсию досрочно. Помимо общеустановленных оснований по возрасту, существует и ряд других условий: стаж работы или период участия в пенсионной программе. Также в НПФ говорят о нежелании части застрахованных лиц оформлять накопительную пенсию раньше страховой, поскольку пенсионные активы в форме накопительной пенсии продолжают приносить доходность клиенту.

В статистике ЦБ по фондам говорится, что объем выплат накопительной пенсии, включающий единовременные выплаты, вырос незначительно. В 2020 году он составил 16,18 млрд рублей — всего на 1,8 млрд выше, чем в 2019 году. При этом в 2019-м прирост составил 2,9 млрд рублей. За первый квартал 2021 года выплаты оказались даже ниже, чем в 2020-м: 3,58 млрд рублей против 4,4 млрд.

Ранее сообщалось, что у российских граждан есть возможность заранее узнать размер своего пенсионного пособия. Эту информацию можно запросить в соответствующей инстанции, пишут «Дни.ру».