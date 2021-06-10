Фестиваль песчаных скульптур стартовал 11 июня на набережной реки Миасс в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места события. В течение десяти дней мастера со всей России будут работать над композициями, которые простоят в Саду камней до октября.
По заданию, песчаные скульптуры должны отражать основные вехи истории города и области в целом. «Это развитие торговли и промышленности, создание Транссибирской магистрали, борьба с эпидемиями и труд южноуральцев в годы Великой Отечественной войны», — пояснили URA.RU в управлении культуры Челябинска.
Специальный песок для скульпторов, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы, привезли с Кременкульского карьера. Достаточное содержание в нем глины облегчает работу и придает устойчивость композициям, которые потом дополнительно покроют защитным составом.
Также на месте работы мастеров организуют песочницы для игр маленьких детей. Ребят постарше и взрослых ожидают мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.
Технологию создания композиций объясняет мэру Челябинска Наталье Котовой московский скульптор Мария Чигрина
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