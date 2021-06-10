Столицу Челябинской области украсят 11 огромных песчаных фигур Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фестиваль песчаных скульптур стартовал 11 июня на набережной реки Миасс в Челябинске, передает корреспондент URA.RU с места события. В течение десяти дней мастера со всей России будут работать над композициями, которые простоят в Саду камней до октября.

По заданию, песчаные скульптуры должны отражать основные вехи истории города и области в целом. «Это развитие торговли и промышленности, создание Транссибирской магистрали, борьба с эпидемиями и труд южноуральцев в годы Великой Отечественной войны», — пояснили URA.RU в управлении культуры Челябинска.

Специальный песок для скульпторов, приехавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы, привезли с Кременкульского карьера. Достаточное содержание в нем глины облегчает работу и придает устойчивость композициям, которые потом дополнительно покроют защитным составом.

Также на месте работы мастеров организуют песочницы для игр маленьких детей. Ребят постарше и взрослых ожидают мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.

Эта композиция символизирует знаменитый челябинский метеорит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Так из песка получается танк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Верблюд — символ Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Технологию создания композиций объясняет мэру Челябинска Наталье Котовой московский скульптор Мария Чигрина