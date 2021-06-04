04 июня 2021
03 июня 2021

Жителям ЯНАО пообещали теплую неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют теплую погоду на протяжении всей недели Фото:

На Ямале ожидается потепление — в южной части округа воздух прогреется до +20 градусов. На остальной территории столбик термометра будет держаться на отметке в +14 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Вся территория округа окажется под влиянием антициклона. Холодная арктическая масса сменится на теплые положительные температуры, что и приведет к небольшому потеплению», — уточняют синоптики.

Также метеорологи отметили, что ночью сохранится достаточно прохладная температура воздуха от 0 до +5 градусов. Такая погода продержится всю неделю.

Ранее URA.RU сообщало, что первая неделя лета в ЯНАО выдалась холодной. В регионе шел снег и столбик термометра опускался ниже нуля градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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