Госдума приняла закон, который упростит жизнь кочевникам ЯНАО

Все кочевники прописаны в администрациях поселений Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кочевники в ЯНАО смогут сами выбирать и регистрироваться в муниципальном образовании, которое находится в границах маршрута кочевий. Госдума поддержала инициативу местных депутатов и приняла эти поправки в федеральный закон, сообщает пресс-служба законодательного собрания Ямала.

«Государственная Дума приняла поправки в Федеральный закон „О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ“ и статью 271 ГПК РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Законопроекты инициированы депутатами Госдумы, сенатором от Ямала Григорием Ледковым и законодательным собранием округа.

Сейчас все кочевники могут регистрироваться только в муниципальных районах по адресу местной администрации. Однако такая норма не учитывает территориальные особенности организации местного самоуправления, так как в некоторых субъектах отсутствуют муниципальные районы. Поэтому власти предложили охватить все административные единицы и заменить понятие «муниципальные районы» на «муниципальные образования». Таким образом, у тундровиков появится самостоятельный выбор места регистрации в пределах маршрута кочевий.

Также депутаты заксобрания ЯНАО предложили внести поправки в статью 271 ГПК РФ. Поправки позволят кочевникам получать документы для усыновления детей-сирот и в администрациях муниципальных образований, и в их отделах, расположенных в населенных пунктах, где проходят маршруты кочевий.

Ранее URA.RU сообщало, что аборигены Ямальского района ночуют в подъездах, гаражах или на санях. Тундровики прописаны в сельских администрациях, и у многих нет своего жилья. В правительстве о проблеме знают и обещали построить дом для оленеводов.