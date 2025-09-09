Движение на Пермском тракте ограничили из-за аварии

Авария случилась на 185-м километре (архивное фото)
На 185-м километре трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург случилось ДТП, которое привело к ограничению движения на участке. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге 185-м километре автодороги Р-242 (Ачитский городской округ) произошло ДТП. Движение осуществляется по одной полосе в направлении Перми», — следует из сообщения.
Водителей призвали соблюдать дистанции и скоростной режим. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
