В Перми члена «Единой России» обвинили в экстремизме

За репост записи в интернете, активиста, члена ЕР привлекли к уголовному делу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми члена партии «Единая Россия», активиста Ильхама Велиева обвинили в экстремизме. Уголовное дело в отношении него возбуждено и расследуется УФСБ по Пермскому краю. Поводом якобы послужил репост в интернете записи взрыва в морском порту Бейрута, случившийся в августе прошлого года.

«Управление ФСБ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении Ильхама Велиева, который обвиняется в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Поводом для возбуждения дела стал репост о взрыве в морском порту Бейрута. От взрыва, помимо прочего пострадало и посольство Армении в Ливане. Велиев, этнический азербайджанец, в своем комментарии выражает удовлетворение по поводу этого обстоятельства», — сообщается на сайте интернет-ресурса «Перископ».

В доме активиста был проведен обыск, у него изъят мобильный телефон, взята подписка о невыезде. В пресс-службе УФСБ Прикамья URA.RU подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении Велиева по данной статье. «В минувшую среду в его квартире был проведен обыск, возбуждено уголовное дело. Подробности расследования дела не разглашаются», — заявили в ведомстве. В региональном отделении «Единой России» агентству подтвердили, что Велиев является членом партии.

Ранее активист был осужден и оштрафован за отрицание коронавируса. Мотовилихинский райсуде Перми признал его виновным в злоупотреблении свободой массовой информации (ч 9. ст. 13.15 КоАП РФ) и назначили штраф в размере 15 тыс. рублей.