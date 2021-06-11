Павла Крисевича отчислили из вуза за его акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве на Красной площади активист Павел Крисевич выстрелил в себя. Он остался жив, но получил травмы.

«Это контрольный выстрел. Государственному устрашению, небесному и животному брожению в головах», — заявил сам Крисевич после инцидента. О происшествии сообщает telegram-канал издания Readovka.

Перед выстрелом в голову активист сделал два предупредительных выстрела в воздух. С ожогом лица он доставлен в ОВД Китай-города. В голову он выстрелил охолощенным (имитация боевого оружия — прим. ред.) пистолетом Макарова.

Это не первый случай публичного выступления активиста. Ранее его уже арестовывали за то, что он в робе заключенного забрался в шар из колючей проволоки и выкрикивал политические лозунги. В еще одном перфомансе, состоявшемся в ноябре 2020 года, он выбрал образ Иисуса Христа. У здания ФСБ на Лубянке его распяли на кресте и подожгли, бросая в огонь тома уголовных дел. Акция, по его словам, создавалась в поддержку политзаключенных.

После этих событий Павла Крисевича отчислили из московского вуза — РУДН. Причина — нарушение норм внутреннего распорядка, в том числе Кодекса чести учебного заведения. Активист пытался опротестовать это решение, однако Мосгорсуд признал действия законными и отклонил протест.