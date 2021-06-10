Власти Екатеринбурга меняют ход дела, за которое бился экс-мэр

По словам Рустама Галямова, по факту здание над «Бажовской» является бесхозным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство Екатеринбурга готовится к пересмотру дела о сносе двухэтажного павильона над законсервированной станцией метро «Бажовская» в центре города (улица 8 Марта, с63). Такой вывод можно сделать из слов нового вице-мэра по строительству Рустама Галямова, который посетил объект накануне, 10 июня.

«Мы имеем решение [Верховного] суда о сносе [павильона]. Отсрочка там, если мне изменяет память, до 25 октября. До этого срока мы какие-то решения будем принимать. Лично мое мнение: глупо, наверное, сносить здание, которое может быть использовано для каких-то муниципальных нужд», — сказал Галямов во время общения с журналистами. При этом он отметил, что еще не обсуждал эту тему с главой города Алексеем Орловым. Галямов также сказал, что обязательным условием для сохранения здания и его дальнейшего использования является заключение экспертов.

Разбирательство вокруг нелегальной постройки длится с 2019 года. Его запустила команда экс-мэра Александра Высокинского в рамках ревизии земель. В июле 2020 года Арбитражный суд Уральского округа признал, что ООО «Промавтосервис» возвело двухэтажное строение над законсервированной станцией метро «Бажовская» по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба. Это решение устояло в Верховном суде.

В апреле 2020-го было возбуждено уголовное дело. Тогда утверждалось, что некое лицо ввело в заблуждение чиновников мэрии и областного минстроя, получив разрешение строить на земле в центре города капитальные сооружения. «В дальнейшем указанное лицо обеспечило незаконное заключение договора купли-продажи земельного участка», — говорили силовики. Весной 2021-го дело закрыли, поскольку выяснилось, что участок по-прежнему находится в собственности городских властей.