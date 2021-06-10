10 июня 2021
09 июня 2021

Пермский губернатор расскажет депутатам о работе правительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Послание президента. Москва, махонин дмитрий
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитается о работе правительства в 2020 году Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 17 июня отчитается перед депутатами регионального заксобрания. В пресс-службе главы региона сообщили URA.RU, что это будет отчет о работе правительства за 2020 год.

«Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах деятельности правительства Пермского края за 2020 год», — сказано в проекте повестки июньского пленарного заседания. С доклада Махонина начнется заседание, на котором депутатам также предстоит назначить проведение сентябрьских выборов в заксобрание края.

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Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в докладе губернатор планирует сделать акценты на положительных моментах работы правительства в коронавирусный 2020 год. «Например, по уровню средней зарплаты край в Приволжском федеральном округе на первом месте. И по уровню безработицы быстрее других регионов ПФО наш край вернулся на доковидный уровень», — добавил источник.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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