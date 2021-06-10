Пермский губернатор расскажет депутатам о работе правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отчитается о работе правительства в 2020 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 17 июня отчитается перед депутатами регионального заксобрания. В пресс-службе главы региона сообщили URA.RU, что это будет отчет о работе правительства за 2020 год.

«Ежегодный отчет губернатора Пермского края о результатах деятельности правительства Пермского края за 2020 год», — сказано в проекте повестки июньского пленарного заседания. С доклада Махонина начнется заседание, на котором депутатам также предстоит назначить проведение сентябрьских выборов в заксобрание края.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что в докладе губернатор планирует сделать акценты на положительных моментах работы правительства в коронавирусный 2020 год. «Например, по уровню средней зарплаты край в Приволжском федеральном округе на первом месте. И по уровню безработицы быстрее других регионов ПФО наш край вернулся на доковидный уровень», — добавил источник.