Госпитализирована актриса Елена Сафонова

Звезду сериала «Зимняя вишня» Елену Сафонову доставили в одну из московских больниц. Актриса госпитализирована с вирусной пневмонией.
«Заслуженную артистку РФ, актрису Елену Сафонову доставили в одну из столичных больниц. У нее взяли тест на коронавирус, пока артистка ждет результаты анализа» — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Результат теста будет известен в течение нескольких дней.
Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде, в семье советского актера, народного артиста РСФСР Всеволода Сафонова и режиссера «Мосфильма» Валерии Рублевой. Известна зрителям по ролям в фильмах «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: XX век начинается», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Женская собственность» и других.
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