Госпитализирована актриса Елена Сафонова

Актрису Елену Сафонову госпитализировали с подозрением на вирусную пневмонию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Звезду сериала «Зимняя вишня» Елену Сафонову доставили в одну из московских больниц. Актриса госпитализирована с вирусной пневмонией.

«Заслуженную артистку РФ, актрису Елену Сафонову доставили в одну из столичных больниц. У нее взяли тест на коронавирус, пока артистка ждет результаты анализа» — сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источники. Результат теста будет известен в течение нескольких дней.

Елена Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде, в семье советского актера, народного артиста РСФСР Всеволода Сафонова и режиссера «Мосфильма» Валерии Рублевой. Известна зрителям по ролям в фильмах «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: XX век начинается», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах», «Женская собственность» и других.