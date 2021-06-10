10 июня 2021

Куйвашев призвал свердловчан жаловаться на детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный форум высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia». Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев рассказал о проблемах детских лагерей в Свердловской области Фото:

Свердловчане должны сообщать властям Свердловской области о нарушениях в работе детских лагерей. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Везде должны быть лучшие условия для детей. А вот если где-то что-то не так, я прошу родителей не молчать. Сообщать в министерство образования или мне напрямую», — написал Куйвашев в своем Instagram-аккаунте. Он выразил уверенность, что благодаря этому удастся решить проблемы в детских лагерях.

Куйвашев отметил, что в Свердловской области слишком мало мест летнего отдыха для детей. 40 лагерей, существовавших во время СССР, сейчас заброшены, добавил губернатор. Однако он заявил, что эти проблемы будут решаться, и со многими организациями уже проведена работа. Глава региона отметил, что в Свердловской области работает 1060 дневных лагерей.

Куйвашев провел проверку в Екатеринбургской школе №18. Глава региона подчеркнул, что у детей там качественное питание и хорошо организован досуг. Также он проверил, учтены ли эпидемиологические требования. «Остался доволен: санитарные правила соблюдаются», — заключил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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