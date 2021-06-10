Полпред назвал главный курганский объект для путешествий

Монастырь был основан в 1644 году иноком Далматом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев считает, что Далматовский мужской монастырь в Курганской области — наиболее привлекательное место для въездного туризма. Монастырь является объектом федерального значения культурного наследия России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на пресс-конференцию Якушева.

Полпред оценил туристический потенциал региона, назвав Далматовский монастырь и природные заповедники привлекательными для въездного туризма. Также полпред увидел инвестиционную привлекательность региона. «Нельзя забывать, что в советское время Курган — это была такая мощная производственная площадка, и она никуда не пропала. Там серьезная машиностроительная школа, — отметил Владимир Якушев. — Региональная команда сегодня начала активное движение, они создали индустриальный парк и планируют в ближайшее время запуск еще четырех (всего парков будет семь — прим. URA.RU)».

Сейчас в парки привлекают резидентов. Производственные площадки сдаются за минимальную арендную плату. Есть налоговые льготы и отсутствуют скрытые или дополнительные расходы. Среди наиболее перспективных направлений — сельское хозяйство и машиностроение.

URA.RU ранее писало, что на территории монастыря находzтся три храма (Собор Успения Пресвятой Богородицы, Церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость», церковь Иоанна Богослова) и часовня. Неподалеку располагается чудотворный святой источник с часовней и купелью.