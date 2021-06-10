В столице ЯНАО запретят продажу алкоголя

Ограничения носит временный характер и вводятся только на День России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде 12 июня в «День России» нельзя будет купить спиртное. Об этом сообщают в мэрии в официальной группе мэрии окружной столицы в социальной сети «ВКонтакте».

«В окружной столице 12 июня запретят продажу алкоголя в связи с празднованием государственного праздника „День России“. Ограничения розничной продажи алкоголя в такие дни действуют согласно окружному закону „О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории ЯНАО“», — говорится в сообщении администрации.

В правительство региона направлен запрос с просьбой пояснить во всех ли муниципалитетах будет действовать запрет. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что продажу алкоголя отменяли 22 мая этого года во всех городах России. Причиной стали последние звонки у школьников.