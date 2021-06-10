10 июня 2021

В Курганской области уничтожат тонну груш. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин «Пятёрочка. Магнитогорск, фрукты, магазин, груши, еда
На оптовом рынке Кургана изъяли 1300 кг груш неизвестного происхождения (архивное фото) Фото:

Более 1300 кг груш неизвестного происхождения выявили сотрудники Россельхознадзора и таможни на одном из оптовых рынков Кургана. Продукция изъята и будет уничтожена, сообщили URA.RU в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«При проведении совместного рейдового мероприятия на оптовом рынке города Кургана была выявлена партия груш свежих общим весом 1306,5 кг неизвестного происхождения», — говорится в сообщении. На ящиках и паллетах специалисты обнаружили следы уничтожения маркировочных знаков и этикеток. В результате им не удалось установить страну происхождения продукции.

Собственник продукции, который незаконно торговал продукцией растительного происхождения без фитосанитарных документов, будет привлечен к административной ответственности. «Продукция изъята из оборота и будет уничтожена в ближайшее время механическим способом на одном из полигонов бытовых отходов», — уточнили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Ранее партию груш общим весом 315,5 кг без сопроводительных документов обнаружили на овощной базе в Перми. Тогда фрукты также изъяли и уничтожили, сообщало URA.RU. В феврале в Курганской области уничтожили 98 кг виагры, которую пытались ввезти в РФ через госграницу с Казахстаном.

Установить страну происхождения груш не удалось
Груши уничтожат на одном из полигонов

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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