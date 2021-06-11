Набиуллина оценила, когда восстановится экономика РФ

ЦБ ожидает роста ВВП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Российская экономика восстановится в этом квартале. Об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров.

«Мы ожидаем, что экономика восстановится уже в этом квартале. Вопрос не в том, как быстро восстановится экономика, а как она будет расти», — заявила Набиуллина.

Глава Банка России отметила, что рост ВВП 3-4% будет обеспечен ростом инфляции. По ее словам, положительное влияние на ВВП окажет вакцинация, которая обеспечит коллективный иммунитет в стране.

В апреле Минэкономразвития скорректировало прогноз ВВП на 2021 год до 2,9% с 3,3% ранее. Прогноз изменился на фоне более плавного наращивания нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ по сравнению с параметрами, которые были согласованы ранее, пишет RT.