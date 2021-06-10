Девочек 11 и 13 лет отвезли в больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автомобиль Cadillac, передвигавшийся в составе свадебного кортежа, сбил двух девочек на пешеходном переходе в городе Троицк Челябинской области. Об этом очевидцы события сообщают в соцсетях.

«Свадебная машина сбила двух девочек», — сообщает паблик «Подслушано Троицк» в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложена видеозапись, на которой видно белый автомобиль Cadillac, украшенный к свадьбе, и людей, помогающих девочкам на пешеходном переходе.

Происшествие зарегистрировано 11 июня приблизительно в 14:20, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Оно произошло в городе Троицк вблизи дома №25 по улице Гагарина (недалеко от перекрестка с улицей 30 лет ВЛКСМ). «56-летний водитель автомобиля Cadillac совершил наезд на двух пешеходов — девочек 11 и 13 лет, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в полиции.

Девочки получили травмы, их отвезли в больницу. «Обстоятельства на месте происшествия устанавливали следственно-оперативные группы», — отметили в ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).