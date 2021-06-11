В Роспотребнадзоре предложили ослабить часть COVID-ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал
В РФ ослабят правила возвращения россиян из-за границы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россиянам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19 или имеющим антитела, не нужно сдавать тесты на коронавирус при въезде в РФ из-за рубежа. Об этом указано в проекте внесения изменений в постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«При наличии завершенного курса вакцинации против COVID-19 или приобретенного иммунитета в результате перенесенного заболевания COVID-19 двукратное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР не требуется», — указано в документе, опубликованном на портале правовой информации. Для остальных россиян, возвращающихся в РФ из-за рубежа, обязательное прохождение двух тестов на коронавирус сохраняется.

Правила возвращения россиян из-за границы были ужесточены в мае 2021 года. Тем временем в правительстве РФ планируют ослабить COVID-ограничения. Вместе с тем, 11 июня был побит февральский рекорд новых случаев инфекции в стране, уточняет сайт argumenti.ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...