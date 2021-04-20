Для россиян ужесточат правила возвращения из-за границы

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, зал ожидания, путешествие, пассажир, аэропорт игорь курчатов
Постановление вступит в силу с 21 апреля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Теперь прибывающие из-за границы жители России должны будут в обязательном порядке дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней», — говорится в документе. Сообщается также, что это требование касается прибывших из Турции и Танзании до 1 мая, после — прилетевших россиян из любой страны, приводит информацию RT. Результаты теста нужно загрузить на портал Госуслуг. Постановление начнет действовать с 21 апреля.

Ранее стало известно, что правительство РФ готовится снять все коронавирусные ограничения из-за вакцинации. Число привившихся от коронавируса в стране уже превысило 8 млн человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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