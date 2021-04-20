Для россиян ужесточат правила возвращения из-за границы

Теперь прибывающие из-за границы жители России должны будут в обязательном порядке дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней», — говорится в документе. Сообщается также, что это требование касается прибывших из Турции и Танзании до 1 мая, после — прилетевших россиян из любой страны, приводит информацию RT. Результаты теста нужно загрузить на портал Госуслуг. Постановление начнет действовать с 21 апреля.
Ранее стало известно, что правительство РФ готовится снять все коронавирусные ограничения из-за вакцинации. Число привившихся от коронавируса в стране уже превысило 8 млн человек.
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