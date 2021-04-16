16 апреля 2021

Правительство РФ готовится снять все ограничения по коронавирусу

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Владимир Путин на заводе
Татьяна Голикова уверена, что вакцинация способствует улучшению ситуации с коронавирусом в РФ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России могут в ближайшее время отказаться от ограничений по коронавирусу. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава РФ.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — заявила Голикова. Она призвала граждан не расслабляться, чтобы не потерять те результаты, которых страна достигла в борьбе с пандемией. По ее данным, число привившихся от коронавируса в России превысило 8 млн человек.

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что россияне уже не откажутся от ношения масок. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что граждан необходимо информировать о вакцинации и объяснять, почему она так важна, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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