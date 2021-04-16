Правительство РФ готовится снять все ограничения по коронавирусу

Татьяна Голикова уверена, что вакцинация способствует улучшению ситуации с коронавирусом в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России могут в ближайшее время отказаться от ограничений по коронавирусу. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава РФ.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», — заявила Голикова. Она призвала граждан не расслабляться, чтобы не потерять те результаты, которых страна достигла в борьбе с пандемией. По ее данным, число привившихся от коронавируса в России превысило 8 млн человек.

Депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко уверен, что россияне уже не откажутся от ношения масок. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что граждан необходимо информировать о вакцинации и объяснять, почему она так важна, передает «Национальная служба новостей».