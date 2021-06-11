Рамзан Кадыров высказался о бое с Хабибом Нурмагомедовым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался участвовать в бое против экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сам политик сообщил в прямом эфире Instagram, отвечая на вопросы подписчиков.

Во время трансляции в соцсети Кадырову предложили выйти с Нурмагомедовым в октагон (ринг в ММА, — прим. ред). «Я не спортсмен. Еле-еле стараюсь физкультурой заниматься. Старый уже. <…> Хабиб — чемпион, у нас разная весовая категория. Пусть спортсмены выходят на ринг, ковер, клетку», — ответил на предложение Кадыров.

Ранее чеченский лидер назвал Нурмагомедова проектом UFC, а его бои были подставными. «Хабиб хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дана Уайтом (президент UFC)», — приводит сайт MK.ru слова Кадырова. Нурмагомедов позже ответил, что не считает эти слова оскорблением.