Производители предупредили об угрозе дефицита минеральной воды

Дефицит может возникнуть из-за маркировки воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России может возникнуть серьезный дефицит минеральной воды из-за нерешенных вопросов по маркировке. Об этом сообщили в Союзе производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки).

Президента организации Максим Новиков в ходе в ходе круглого стола по таможенной политике сообщил, что обязательная маркировка начнется 1 декабря, но до сих пор отсутствует техническое решение нанесения маркировки на больших скоростях. «Оно находится все еще в тестировании и будет проходить до конца июня 2021 года, а первая партия маркированных товаров уйдет в продажу в декабре 2021 года. Это повышает риски дефицита упакованной минеральной воды, которая первая должна стать маркированной, на новогоднем столе россиян», — цитирует Новикова «Интерфакс».

Также он отметил, что цена на маркировку крайне высока. В ходе совещания оператор объявил стоимость 5-8 рублей за маркировку одной бутылки. При этом в союзе производителей напитков уверены, что приемлемая цена составляет 1,5-3 рубля.

Ранее диетолог сообщил об опасности минеральной воды. Лечебную минералку стоит пить только по рекомендации врача. Для ежедневного рациона подходит столовая минералка, но не стоит переходить на напиток для утоления жажды.