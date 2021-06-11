11 июня 2021

Фигуранткой дела о стрельбе на Красной площади стала журналистка

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Оцепление Красной Площади 9 мая. Москва, кремль, васильевский спуск, красная площадь, собор василия блаженного, покровский собор, москва
Журналистка SOTA стала подозреваемой по делу о стрельбе на Красной площади Фото:

Журналистка российского издания SOTA Ника Самусик стала подозреваемой по делу о стрельбе на Красной площади. Об этом сообщил ее адвокат Сергей Тельнов.

«Самусик стала подозреваемой по этому делу, возбужденному по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой)», — передает слова защитника ТАСС. Он добавил, что она задержана и находится в полиции.

Днем 11 июня акционист Павел Крисевич устроил стрельбу на Красной площади. Акционист сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил себе в голову охолощенным (имитация боевого оружия — прим. ред.) пистолетом Макарова. Позже на него завели уголовное дело.

Ранее молодой человек дважды привлекался к административной ответственности за свои акции. В феврале 2021 года он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке он сымитировал распятие, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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