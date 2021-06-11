На мужчину, устроившего стрельбу на Красной площади, завели дело

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Виды города. Москва, кремль, красная площадь, москва
Акционист Павел Крисевич стрелял на Красной площади Фото:

В отношении акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, сотрудники полиции завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. <…> В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ „Хулиганство“», — указано в обращении ведомства.

Крисевич устроил стрельбу на Красной площади 11 июня. Акционист сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил себе в голову охолощенным (имитация боевого оружия — прим. ред.) пистолетом Макарова.

Молодой человек дважды привлекался к административной ответственности за свои акции. В феврале 2021 года он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке он сымитировал распятие, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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