На мужчину, устроившего стрельбу на Красной площади, завели дело

Акционист Павел Крисевич стрелял на Красной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В отношении акциониста Павла Крисевича, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, сотрудники полиции завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

«Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. <…> В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ „Хулиганство“», — указано в обращении ведомства.

Крисевич устроил стрельбу на Красной площади 11 июня. Акционист сначала сделал два предупредительных выстрела в воздух, а после выстрелил себе в голову охолощенным (имитация боевого оружия — прим. ред.) пистолетом Макарова.

Молодой человек дважды привлекался к административной ответственности за свои акции. В феврале 2021 года он забрался в сферу из колючей проволоки на Арбате и выкрикивал лозунги политического содержания, а в ноябре прошлого года на Лубянке он сымитировал распятие, пишет RT.