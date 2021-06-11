В Белом доме раскрыли, что Байден собирается обсудить с Путиным

Байден поднимет все темы, вызывающие озабоченность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Президент США Джо Байден собирается обсудить с коллегой из России Владимиром Путиным все темы, которые вызывают его озабоченность. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

«Это, может быть, не входит в его повестку, и это не удивительно, но определенно президент намерен поднять вопросы нарушений прав человека, арестов диссидентов и активистов… президент не собирается отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность, он будет прям в разговоре с Путиным», — сказала Псаки в эфире CNN.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не видят оснований для поднятия темы оппозиционера Алексея Навального в ходе встречи. Он заявил, что блогер находится в тюрьме и не является предметом повестки двусторонних отношений, передает MK.RU .

Встреча лидеров двух стран должна состояться 16 июня в Женеве. Местом встречи станет вилла «Ла Гранж», пишет «Национальная служба новостей». Швейцария выразила благодарность обеим сторонам за доверие при выборе места, напоминает агентство Nation News.

В день проведения саммита Россия—США ряд общественных пространств в Женеве будет закрыт. В частности, доступ ограничен в два парка — «Ла-Гранж» и «О-Вив». Кроме того, городские власти предлагают компаниям перевести своих сотрудников на дистанционную работу и закрыть небо над городом на период мероприятия.