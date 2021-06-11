Медицинские данные россиян загрузят на госуслуги

Россияне получат доступ к своим медицинским документам в личном кабинете на портале госуслуг. Порядок перехода на электронный документооборот разъяснил Минздрав РФ.
«Через портал госуслуг и другие информационные системы граждане смогут предоставлять доступ к своим медицинским документам третьим лицам. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе здравоохранения)», — передает «Российская газета».
С 1 сентября этого года передавать свои данные в систему обязаны будут частные клиники. Это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, отметили в Минздраве. Реестр прав доступа к медицинским документам и истории болезни пациентов будет также вестись ЕГИСЗ.
Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне будут получать социальные выплаты автоматически при помощи госуслуг. Без заявления будут предоставляться все пособия, связанные с наступлением жизненных событий, — рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и т. д.
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