11 июня 2021

Медицинские данные россиян загрузят на госуслуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, госуслуги сайт
Россияне получат доступ медицинским данным на портале госуслуг Фото:

Россияне получат доступ к своим медицинским документам в личном кабинете на портале госуслуг. Порядок перехода на электронный документооборот разъяснил Минздрав РФ.

«Через портал госуслуг и другие информационные системы граждане смогут предоставлять доступ к своим медицинским документам третьим лицам. Просматривать истории болезни, дополнять информацию о лечении пациентов смогут врачи из медицинских организаций, которые подключены к системе ЕГИСЗ (Единой государственной информационной системе здравоохранения)», — передает «Российская газета».

С 1 сентября этого года передавать свои данные в систему обязаны будут частные клиники. Это обеспечит преемственность оказания медицинской помощи, отметили в Минздраве. Реестр прав доступа к медицинским документам и истории болезни пациентов будет также вестись ЕГИСЗ.

Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне будут получать социальные выплаты автоматически при помощи госуслуг. Без заявления будут предоставляться все пособия, связанные с наступлением жизненных событий, — рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и т. д.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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