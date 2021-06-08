Минтруд: как россияне будут получать пособия с 2022 года

Благодаря новым правилам, которые начнут действовать в стране с 2022 года, россияне смогут получать социальные выплаты от государства автоматически через госуслуги. Для этого на сайте появится дополнительный сервис. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.
«Принципы социального казначейства предполагают, что часть мер поддержки гражданам приходит проактивно. Для автоматического получения помощи необходимы реквизиты счета, на который эти выплаты будут приходить. Поэтому планируется ввести на сайте госуслуг дополнительный сервис — согласие на проактивное получение мер социальной поддержки, в котором гражданин должен указать актуальные банковские реквизиты», — передают информацию министерства «Известия».
Отмечается, что в случае изменения реквизитов, их можно будет скорректировать в режиме онлайн. В Минтруде пояснили, что автоматически будут предоставляться все меры, связанные с наступлением жизненных событий, — рождение ребенка, достижение пенсионного возраста и т. д. Помощь, связанная с нуждаемостью, будет начисляться по заявлению. Это касается пособий по безработице, социального контракта и др. Согласно поручению президента Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024-го — региональные.
Ранее в Минтруде разработали правила предоставления новых выплат для малообеспеченных семей. Обратиться за выплатами смогут женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности, сообщает RT.
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