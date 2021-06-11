«МК»: топ-менеджер «Роскосмоса» уволен за спор с руководством

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, единственный космонавт в госкорпорации Сергей Крикалев был смещен с должности за критику решений руководства. Об этом журналистам рассказали инсайдеры.
«Крикалев уволен с формулировкой „за нарушение корпоративной этики“ после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при Роскосмосе, на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу одного из решений руководства», — пишет «
Крикалев был летчиком-космонавтом, один из четырех в России обладателей званий Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации одновременно. До 2015 года он был рекордсменом Земли по времени пребывания в космосе. На руководящую должность он перешел в 2016 году.
Ранее Рогозин признался Ивану Урганту в том, что он пинает космонавтов перед стартом. Также он заявил, что очистит ракетно-космическую отрасль в России от «гнили» и «скверны» и пообещал, что в ближайшем будущем в «Роскосмосе» новые уголовные дела по преступлениям прошлых лет.
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