Российский генерал назвал катастрофический сценарий войны с НАТО

В случае войны между Россией и НАТО период с применением конвенциональных средств поражения будет коротким, а после начнется обмен ядерными ударами. Об этом заявил экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.
«Ввиду значительного превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет достаточно коротким, а затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами», — заявил Кизюн «Газете.Ru». Он сообщил, что в случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для России и стран НАТО, но и для других государств европейского континента.
Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр спрогнозировал сроки войны между Россией и НАТО. Он предположил, что война может начаться уже летом. Так он создание Россией новых воинских частей в Западном военном округе. Полковник Виктор Баранец считает, что возможное вступление Украины в НАТО побудит Россию разместить гиперзвуковые ракеты на Кубе, пишут argumentu.ru.
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