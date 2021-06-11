11 июня 2021

Российский генерал назвал катастрофический сценарий войны с НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, оружие, война, милитаризация, военный, огнестрельное оружие, военная форма
Эксперт считает, что в случае войны применят ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

В случае войны между Россией и НАТО период с применением конвенциональных средств поражения будет коротким, а после начнется обмен ядерными ударами. Об этом заявил экс-начальник штаба Ленинградского военного округа генерал-полковник Сергей Кизюн.

«Ввиду значительного превосходства Североатлантического альянса в обычных вооружениях период боевых действий с применением только конвенциональных средств поражения будет достаточно коротким, а затем стороны перейдут к обмену ядерными ударами», — заявил Кизюн «Газете.Ru». Он сообщил, что в случае ядерной войны между НАТО и РФ катастрофические последствия применения оружия массового поражения будут не только для России и стран НАТО, но и для других государств европейского континента.

Ранее военный эксперт Павел Фельгенгауэр спрогнозировал сроки войны между Россией и НАТО. Он предположил, что война может начаться уже летом. Так он создание Россией новых воинских частей в Западном военном округе. Полковник Виктор Баранец считает, что возможное вступление Украины в НАТО побудит Россию разместить гиперзвуковые ракеты на Кубе, пишут argumentu.ru.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...