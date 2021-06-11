Финансист рассказал, кто в РФ имеет право на бесплатную квартиру

Самой массовой категорией россиян, которая рассчитывает на получение бесплатного жилья, являются «очередники». С 2005 года очередь могут занимать только малоимущие. Об этом рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.
«Кто относится к малоимущим — определяют власти каждого региона, исходя из размера регионального прожиточного минимума. При этом учитывается не только денежный доход, но и подлежащее налогообложению имущество членов семьи (например, автомобили, дачи, яхты и пр.)», — сообщает «Российская газета». На каждого члена семьи должна приходиться жилплощадь меньше учетной нормы, тогда удастся встать в очередь.
Доход и размер жилплощади не должны быть выше предела не только при постановке в очередь, но и когда придет время получать жилье. Чтобы занять очередь, нужно подать документы в муниципалитет. Если человек намеренно ухудшает условия, то его поставят в очередь не раньше, чем через пять лет.
Помимо людей, которые заняли очередь, на бесплатное жилье могут рассчитывать льготники. Такое право есть у ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, детей-сирот, судей и прокуроров.
Ранее стало известно, что будет с ценами на квартиры в июле. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов сообщил, что в июле продолжится увеличение стоимости новостроек, но цены на квартиры вторичного рынка будут уменьшаться. В России снижается стоимость аренды жилья. Причиной стало увеличение предложения и снижение спроса, пишет Nation News.
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