Участники рынка рассказали о ценах на квартиры в июле

Стоимость квартир на вторичном рынке начнет снижаться Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рост цен на новостройки в июле продолжится, однако будет незначительным, при этом стоимость квартир на вторичном рынке начнет снижаться. Об этом сообщил заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

«В июне мы ожидаем пик спроса в связи с завершением льготной ипотеки на прежних условиях. Рост цен на новостройки продолжится, но более спокойными темпами. Покупатели понимают, что госпрограмма будет менее привлекательной. Кроме того, увеличение Центробанком ключевой ставки неизбежно влечет за собой повышение ипотечных ставок», — рассказал он в беседе с Life. Однако, по его словам, активность на рынке новостроек сохранится.

При этом эксперт рынка недвижимости «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский отмечает, что рост цен на вторичное жилье уже остановился, и в ближайшее время стоимость квартир начнет постепенно снижаться. По его мнению, вторичная недвижимость потеряет в цене до 5%. Кричевский также добавил, что в реальности суммы сделки ниже на 3—5% от первоначального предложения, поэтому покупателям всегда нужно торговаться.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года. Ставка составит 7%. Предельный размер кредита по программе опустится до трех миллиона рублей. Также действие льготной ипотеки будет распространяться на семьи с одним ребенком. Условие — рождение первенца после 1 января 2018 года. По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, изменения условий льготной ипотеки помогут стабилизировать цены на жилье.