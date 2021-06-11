Глава Сургута проигнорировал празднование дня города

Глава Сургута Андрей Филатов предпочел учебу в Сколково праздничным мероприятиям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов проведет 12 июня в Москве на обучении в школе управления «Сколково», несмотря на то, что в эту дату отмечается день города. Информацию об этом URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций мэрии.

«День города снова пройдет в рамках ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мероприятия в большинстве своем запланированы и состоятся удаленно, не предполагают массовости, тем более, что эпидемиологическая ситуация сейчас выглядит тревожной. Именно 12 июня участия главы в городских мероприятиях не предполагается, поэтому Андрей Филатов в этот день будет проходить обучение в рамках образовательных программ школы управления «Сколково», — прокомментировали в городской администрации.

При этом там также добавили, что мероприятия, приуроченные к дню городу проходили и до 12 июня, и глава Сургута принимал в них участие: «В частности, он наградил ряд сургутян знаком „За заслуги перед городом Сургутом“, вручил благодарственные письма тем, кто в этом году занесен на доску почета». Для сургутян на местном телевидении 12 июня будет организована трансляция торжественного концерта в филармонии, посвященного дню города. В течение праздничных выходных для жителей в учреждениях культуры запланировано проведение различных выставок и других активностей.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин будет отсутствовать на праздновании дня города в Перми, который также отмечается 12 июня. Он улетел в командировку в Москву.