10 июня 2021
09 июня 2021

Губернатор Махонин уедет из Перми в день города

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин проведет 12 июня в Москве Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не сможет присутствовать на Дне города в Перми. На 12 июня у главы региона запланирована рабочая командировка в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе

«Губернатор в День города будет находиться в рабочей командировке в Москве», — пояснили агентству в краевом правительстве. О подробностях командировки там не сообщили. URA.RU рассказывало, что 12 июня в Перми пройдет в оффлайн формате.

В течение всего праздничного дня в Перми будут проходить концерты, кинопоказы. Пермяки смогут принять участие в экскурсиях, квестах и посетить выставки. Свои площадки организуют театры. Так, «Театр-Театр» покажет постановки «Лир», «Таланты и поклонники» и другие. Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в этот день.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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