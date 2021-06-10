Губернатор Махонин уедет из Перми в день города

Дмитрий Махонин проведет 12 июня в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не сможет присутствовать на Дне города в Перми. На 12 июня у главы региона запланирована рабочая командировка в Москву. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе

«Губернатор в День города будет находиться в рабочей командировке в Москве», — пояснили агентству в краевом правительстве. О подробностях командировки там не сообщили. URA.RU рассказывало, что 12 июня в Перми пройдет в оффлайн формате.

В течение всего праздничного дня в Перми будут проходить концерты, кинопоказы. Пермяки смогут принять участие в экскурсиях, квестах и посетить выставки. Свои площадки организуют театры. Так, «Театр-Театр» покажет постановки «Лир», «Таланты и поклонники» и другие. Синоптики прогнозируют теплую и солнечную погоду в этот день.