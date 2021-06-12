Организаторы «Бессмертного полка» заявили об отмене шествия

Шествие «Бессмертного полка» предварительно перенесено на следующий год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Организаторы акции «Бессмертный полк» вынуждены отказаться от проведения шествия в традиционном офлайн-формате, запланированного на 24 июня. Причиной стали сложная эпидемиологическая ситуация в стране и введенные ранее коронавирусные ограничения.

«В этом году тоже мы не будем проводить [акцию очно]», — цитирует ТАСС сопредседателя Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву. Она подчеркнула, что в связи с действующими ограничениями по коронавирусу, а также очередному пику заболеваемости, организаторы шествия не смогут выполнить все требования Роспотребнадзора.

Цунаева также добавила, что шествие «Бессмертного полка» в традиционном формате сможет пройти не раньше 2022 года. До этого времени организаторы задумываются о повторении онлайн-формата.

Ежегодная акция «Бессмертный полк» приурочена ко Дню Победы. В этом году в связи с эпидемией коронавируса, было принято решение провести шествие в онлайн-режиме. Тем не менее организаторы подчеркивали, что в конце июня «Бессмертный полк» может вернуться и в традиционный формат. Однако, исходя из роста количества заболевших в РФ (в частности, на сегодняшний день, по информации «Невских новостей», в стране за сутки заразилось 13 510 человек), мероприятие пришлось перенести.