Собянин анонсировал возвращение COVID-ограничений

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
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новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве временно приостанавливается деятельность фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Ограничения вводятся на период с 13 по 20 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«С 13 по 20 июня в Москве временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях», — сообщается в пресс-релизе столичной мэрии. Также в эти дни будет запрещено обслуживание посетителей в ресторанах и клубах с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания на вынос.

В крупных парках, по словам Собянина, будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, а также другие развлекательные предприятия. В таких местах будут разрешены только прогулки, подчеркнул мэр Москвы.

За последние сутки, по данным, оперштаба, в Москве было выявлено 6 701 случай заражения COVID. Всего в России нашли 13,5 тысяч новых зараженных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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