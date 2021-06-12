Собянин ввел нерабочие дни из-за коронавируса

Нерабочие дни в Москве пройдут с 12 по 20 июня, сообщил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве вводится период нерабочих дней из-за распространения COVID. Выходными станут дни с 15 по 19 июня. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников», — говорится в сообщении блога Собянина. Таким образом, в Москве период нерабочих дней пройдет с 12 по 20 июня. Решение не касается ряда стратегических предприятий.

Ситуация с коронавирусом в Москве усложнилась за последнюю неделю, подчеркнул Собянин. Работодателям также рекомендуется перевести на удаленный режим работы как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID. При этом на удаленке должны оказаться не менее 30% работников. Собянин подчеркнул, что из-за распространения коронавируса в столичных больницах вновь перепрофилируют койки.

За последние сутки в Москве было выявлено 6701 новый случай заражения коронавирусом. Показатель стал самым высоким с конца декабря прошлого года, передает телеканал 360. Всего по России нашли 13 510 новых зараженных.