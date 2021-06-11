На трассе «Иртыш» в Курганской области Toyota влетела под грузовик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на трассе «Иртыш» Toyota Camry влетела под грузовик. В результате ДТП водитель легковой машины погиб, пассажиры (женщина и пятилетний ребенок) пострадали, рассказали в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

ЧП произошло 12 июня около полудня на 371-м километре трассы «Иртыш» в Лебяжьевском районе Курганской области. «По предварительной информации водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Вольво, движущимся со стороны города Кургана в сторону города Омска. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Его жена — женщина 1979 и дочь 2016 года рождения с тяжелыми травмами госпитализированы в медицинские учреждения города Кургана», — сообщили полицейские.

Второй пассажир, девочка 2016 года рождения — не пострадала. Водитель грузовика также повреждений не получил.